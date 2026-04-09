Oggi a Rifredi, nel quartiere di Firenze, si è svolta una manifestazione di protesta contro la presenza di una sede del partito Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini che hanno esposto uno striscione con la scritta “Firenze è antifascista”. La protesta si è svolta senza incidenti e si è conclusa nel rispetto delle norme vigenti.

Firenze, 9 aprile 2026 – Manifestazione di protesta a Firenze contro la sede del partito Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci. Il gruppo “Tanucci piazza aperta” ha dato vita alla manifestazione per le strade di Rifredi dove nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, si sono riscontrati alcuni disagi per la viabilità. Anpi, sindacati e varie sigle di sinistra hanno preso parte al lungo serpentone partito da via Mariti, proprio davanti al cantiere dove sono morti 5 operai sul lavoro. https:www.lanazione.itvideofirenze-antifascista-la-manifestazione-a-rifredi-wfdiga12 Musica, striscioni, fischietti: alla manifestazione hanno partecipato persone di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In piazza contro Vannacci: “Firenze è antifascista”. La manifestazione a Rifredi

Rifredi, annunciato corteo antifascista il 9 aprile: passaggio in piazza TanucciNuove tensioni nel quartiere di Rifredi, dove per giovedì 9 aprile è stata annunciata una manifestazione antifascista con corteo.

Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale.

Futuro Nazionale, Vannacci: Nella Costituzione non c'è la parola antifascista

Temi più discussi: Firenze, corteo il 9 aprile contro la sede di Futuro Nazionale; Nuovo corteo contro la sede di Futuro Nazionale: percorso, orari e strade coinvolte; Vannacci, Islam 'linea rossa' del partito: cosa ha detto il generale; Da Mussolini alla moglie e la trippa: frasi e provocazioni del generale Vannacci diventato leader politico.

In piazza contro Vannacci: Firenze è antifascista. La manifestazione a RifrediOltre 200 persone hanno protestato contro l’apertura della sede di Futuro Nazionale inaugurata in piazza Tanucci. Qualche disagio al traffico ... lanazione.it

Futuro Nazionale apre a Rifredi con Vannacci, continua la protesta fuori dalla sede: presidio in piazza, strada blindataFiori, arcobaleno, parole come Italia antifascista antirazzista, partigiano, gioco. Si colora così il terreno di piazza Tanucci, con i disegni dei bambini e dei cittadini che dalla mattina di og ... 055firenze.it

Corteo #antifascista nel pomeriggio a Firenze per ribadire contrarietà alla presenza in città di una sede del partito di Roberto #Vannacci. La manifestazione è partita da #viaMariti, dove c’è il cantiere in costruzione dell’Esselunga luogo in cui morirono cinque o - facebook.com facebook

IL 9 APRILE A FIRENZE MANIFESTAZIONE ANTIFA CONTRO VANNACCI: VOCE AI FIORENTINI DI SINISTRA. x.com