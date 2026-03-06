Luca Argentero | L’avvocato Ligas? È uno stron*o Ma questa serie è diversa da tutte le altre

Luca Argentero ha descritto il personaggio dell’avvocato Ligas come uno “stron*o” durante un’intervista, commentando senza mezzi termini la sua interpretazione nella nuova serie in arrivo su Sky il 6 marzo. La serie, che vede Argentero protagonista, sarà disponibile a partire dalla data annunciata. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

“bad guy” in Avvocato Ligas su Sky dal 6 marzo. L'attore si racconta tra paternità e carriera. “Ligas è proprio uno stron*o”. Lo dice senza peli sulla lingua, Luca Argentero parlando del personaggio che interpreta nella serie “Avvocato Ligas”, in arrivo su Sky il 6 marzo. Veste i panni di un avvocato irriverente, spregiudicato, che beve continuamente Gin Tonic, usa parolacce in ogni frase e molto spesso va contro le regole. Un personaggio decisamente fuori dalle righe e sicuramente una nuova versione di Argentero sul piccolo schermo. “Se assomiglio a Ligas? Mi dispiace deluderti ma no, non gli assomiglio per niente”, ci ha svelato l'attore che, però, ammette di volere essere un po' più “spavaldo nella vita”, proprio come Ligas. 🔗 Leggi su Today.it

Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionale

Luca Argentero è l'avvocato Ligas: da Doc a "showman del foro"

