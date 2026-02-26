FIRENZE – Il corpo senza vita di una donna di 37 anni è stato rinvenuto nel suo negozio. A dare l’allarme è stato il marito dopo aver scoperto che la moglie si sarebbe impiccata. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 26 febbraio 2026, in Mugello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che invano hanno tentato di rianimare la donna. Accertamenti in corso dei carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: donna di 37 anni trovata impiccata nel suo negozio nel Mugello. Il marito ha dato l’allarme

Donna morta impiccata nel Mugello nel suo negozio, 37enne trovata dal marito: indagini dei carabinieriMugello, donna morta impiccata nel suo negozio trovata dal marito: accertamenti in corso dei carabinieri.

Leggi anche: Donna trovata in una pozza di sangue, la scoperta nel cortile del condominio: è in fin di vita. L'allarme dato dal marito

Temi più discussi: Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo; Firenze, la rinascita di piazzale Vittorio Veneto: la porta d'ingresso alle Cascine sarà più verde (come la voleva Poggi); Concorsi al Comune di Firenze, le ultime novità; Omicidio Franca Genovini, le difese delle due donne arrestate chiedono il riesame.

Non vede in casa la moglie e la cerca al suo negozio: 37enne trovata impiccata, indagini in corso al MugelloUna donna di 37 anni è stata trovata impiccata nel negozio di toelettatura per cani che gestiva al Mugello (Firenze) ... fanpage.it

Firenze: rapina una donna di giorno in via Palazzuolo e tenta la fuga. Fermato dai passantiFIRENZE – Pomeriggio movimentato nel centro di Firenze oggi, 19 febbraio 2026. Alcuni passanti hanno inseguito e bloccato un uomo che avrebbe strappato dei gioielli a una donna, non è chiaro se degli ... firenzepost.it

Donna ammazzata e decapitata a colpi di machete a Firenze, ma nessuno ne parla. Non sento di scioperi, sfilate, manifestazioni femministe, comparsate TV, Film o convegni. Eppure lei era una donna come le altre. Perchè questo silenzio dei media Lui non - facebook.com facebook

Firenze, scippa una donna ma la sua auto si rompe e i residenti chiudono il ladro in un bar x.com