Il Sacro nell’Arte la Collettiva di Anla a Firenze

A Firenze, sabato 21 marzo alle 15, si aprirà la collettiva “Il Sacro nell’Arte”, organizzata dalla presidenza regionale toscana dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. L’evento si svolge presso una sede ancora da comunicare e si protrarrà nei giorni successivi. La mostra presenta opere che rappresentano il sacro attraverso diverse interpretazioni artistiche. La partecipazione è aperta al pubblico.

Roma, 12 mar. (askanews) – La Collettiva "Il Sacro nell'Arte", organizzata dalla presidenza regionale toscana dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, ANLA aps, che si inaugura sabato 21 marzo alle 15.30 nel Convento SS. Annunziata dei Frati Servi di Santa Maria, Chiostro Grande a Firenze, giunge quest'anno alla ventiduesima edizione, premiata anche da una partecipazione senza precedenti: ben 32 artisti in mostra con opere in esclusiva, create per questo evento. "Non ci siamo mai fermati, neanche nell'anno della pandemia, il 2020, quando fummo costretti a posticipare la manifestazione da marzo ad ottobre", spiega Fiorenza Ciullini, presidente regionale toscana di ANLA aps che continua: "La Mostra 'Il Sacro nell'Arte' è comunione tra la rappresentazione artistica e la dimensione spirituale come massima espressione dell'essere umano.

