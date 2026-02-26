Città Erniche patto con il Demanio Al via la rigenerazione degli immobili pubblici verso Capitale della Cultura 2028

A Città Erniche è stato firmato un accordo con il Demanio per riqualificare gli immobili pubblici. L’obiettivo è migliorare gli edifici e valorizzare il patrimonio locale. Questo progetto fa parte della preparazione per diventare Capitale della Cultura nel 2028. La collaborazione mira a dare nuova vita agli spazi pubblici e a creare opportunità per la comunità.

Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli siglano l'intesa con l'Agenzia del Demanio. Obiettivo: recuperare il patrimonio in chiave sostenibile per rilanciare il turismo e non solo Un'alleanza strategica per ridisegnare il futuro del territorio attraverso il recupero del proprio patrimonio. È stato siglato oggi l'accordo di collaborazione formale tra l'Agenzia del Demanio e i Comuni di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli. Al centro dell'intesa, l'avvio di un vasto progetto di rigenerazione urbana degli immobili pubblici, da ripensare in chiave sostenibile per potenziare l'attrattività turistica, arricchire i servizi ai cittadini e creare nuovi poli di aggregazione e cultura.