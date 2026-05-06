Firenze celebrazione in onore della Beata Umiliana in Santa Croce

Il 9 maggio, nella basilica di Santa Croce a Firenze, si terrà un incontro di preghiera per la Beata Umiliana de' Cerchi, in occasione del 780° anniversario della sua morte. L'evento inizierà alle 17 e si svolgerà nel cuore francescano della città, con la partecipazione di fedeli e devoti. La celebrazione vuole ricordare la vita e l’eredità della Beata, figura venerata in zona.

Firenze, 6 maggio 2026 – Il 9 maggio, a partire dalle 17, nella basilica di Santa Croce, cuore francescano della città, si terrà un incontro di preghiera dedicato alla Beata Umiliana de' Cerchi, a 780 anni dalla morte. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per gli “80 anni di Città di Vita”, rivista della Comunità dei frati minori conventuali. Il momento di preghiera e di meditazione seguirà una parte delle stazioni della Via Resurrectionis, ideata dal frate cappuccino Igino Chiari. Seguirà la santa messa alle ore 18. L’evento è promosso dalle fraternità dell’ Ordine Francescano Secolare della Diocesi di Firenze. La Beata Umiliana, nata a Firenze nel XIII secolo, appartenente alla nobile famiglia dei Cerchi, visse una giovinezza segnata da difficoltà familiari e da un matrimonio imposto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, celebrazione in onore della Beata Umiliana in Santa Croce Notizie correlate Alla Basilica di Santa Croce la celebrazione in onore della Beata UmilianaSabato 9 maggio, a partire dalle ore 17:00, presso Basilica di Santa Croce, cuore francescano della città, si terrà un incontro di preghiera dedicato... Firenze, Santa Croce diventa una tela su cui disegnare un grande PinocchioFirenze, 20 marzo 2026 – Prende il via sabato 21 marzo la Settimana del Fiorentino, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Firenze per...