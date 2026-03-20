A Firenze, a partire da sabato 21 marzo, si inaugura la Settimana del Fiorentino, un evento promosso dal Comune per celebrare il Capodanno Fiorentino che ricorre il 25 marzo. Durante questa settimana, in tutta la città si svolgono diverse iniziative che coinvolgono il pubblico e mettono in risalto tradizioni e cultura locali. La manifestazione include anche un'installazione artistica sulla facciata di Santa Croce, che raffigura un grande Pinocchio.

Firenze, 20 marzo 2026 – Prende il via sabato 21 marzo la Settimana del Fiorentino, il calendario di iniziative promosso dal Comune di Firenze per celebrare il Capodanno Fiorentino del 25 marzo, tra cultura, tradizione e appuntamenti diffusi in tutta la città. Ad aprire simbolicamente la manifestazione, in piazza Santa Croce a partire dalle 9, sarà la realizzazione del Grande Pinocchio, una spettacolare opera su larga scala dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. La piazza si trasformerà per l’intera giornata in una grande tela a cielo aperto, dando forma a un intervento artistico partecipato capace di coinvolgere cittadini e visitatori in uno dei luoghi più iconici di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Santa Croce diventa una tela su cui disegnare un grande Pinocchio

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