Alla Basilica di Santa Croce la celebrazione in onore della Beata Umiliana

Sabato 9 maggio alle ore 17:00 si svolgerà presso la Basilica di Santa Croce un incontro di preghiera dedicato alla Beata Umiliana de' Cerchi, in occasione del 780° anniversario della morte. La celebrazione si terrà nella chiesa considerata il cuore francescano della città, e prevede un momento di raccoglimento e devozione in onore della figura religiosa.

Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 17:00, presso Basilica di Santa Croce, cuore francescano della città, si terrà un incontro di preghiera dedicato alla Beata Umiliana de' Cerchi, a 780 anni dalla morte.L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per gli “80 anni di Città di Vita”, rivista.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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