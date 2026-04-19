Foggia scende in strada per Dino fiori sul luogo in cui è stato ucciso | Verità e giustizia

A quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta, un personal trainer di 42 anni, le strade di Foggia sono state teatro di una manifestazione di solidarietà. Sul luogo dell’agguato, avvenuto nella notte di lunedì 13 aprile in via Caracciolo, sono stati posti fiori e alcuni cittadini hanno preso parte a un momento di raccoglimento. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità locale, che chiede risposte sulla vicenda.

Sono ormai trascorsi quasi sei giorni dall'omicidio di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso nella tarda serata di lunedì 13 aprile, con quattro colpi di arma da fuoco, in via Caracciolo. Sono tanti i cittadini comuni che hanno fatto tappa sul luogo in cui Carta ha perso la vita, per.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Foggia, omicidio in strada: la prossima settimana l’autopsia sul corpo di Dino Carta Ucciso a colpi di arma da fuoco Esce con il cane a Foggia, Annibale “Dino” Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada: si indagaAnnibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fede, ascolto e il sogno di Francesco: a Foggia una tenda per celebrare gli 800 anni dalla morte del 'poverello' di Assisi - FoggiaToday; Foggia, auto finisce fuori strada: due 50enni in codice rosso VIDEO; Agguato in strada a Foggia, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco; Dino Carta ucciso a colpi di pistola in strada a Foggia, era sceso con il cane: il giallo del 42enne personal trainer (senza precedenti). Foggia, auto finisce fuori strada: due 50enni in codice rosso VIDEOUn incidente stradale è avvenuto questa mattina a Foggia, dove la pioggia scende incessantemente come nel resto della Regione, in una delle arterie più trafficate della città. Verso le 7.30 un'auto, u ... lagazzettadelmezzogiorno.it Dino Carta ucciso a colpi di pistola in strada a Foggia, era sceso con il cane: il giallo del 42enne personal trainer (senza precedenti)FOGGIA - Una esecuzione in strada, con giallo. Sono focalizzate in particolare sulla vita privata e sull'attività lavorativa le indagini dei carabinieri sull'omicidio di ... ilgazzettino.it A una settimana esatta dalla ubriacante gioia di Barletta-Fasano 3-2, il Barletta scende domani in campo allo "Zaccheria" di Foggia contro l'Heraclea di Candela, squadra, come... Leggi l'articolo - facebook.com facebook