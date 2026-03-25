Ronda Rousey ha spiegato sui suoi canali social il motivo della sua partecipazione a Revolution, evento organizzato dalla AEW. L’ex atleta di UFC e WWE ha dichiarato che la sua presenza è legata a un gesto specifico nei confronti di una TKO. La sua comparsa è avvenuta in modo improvviso durante lo show, senza annunci ufficiali precedenti.

L’ex campionessa di UFC e WWE ha spiegato sul suo canale YouTube le ragioni dietro la sua comparsa a sorpresa allo show della AEW Ronda Rousey spiega la sua presenza a AEW Revolution. A inizio marzo, il pay-per-view AEW Revolution è andato in scena da Los Angeles riservando una sorpresa che nessuno si aspettava. Dopo la vittoria di Toni Storm su Marina Shafir, Ronda Rousey si è presentata lanciando una sfida a Toni Storm, lasciando il pubblico a bocca aperta. Nell’ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Ronda Rousey ha voluto fare chiarezza sulle ragioni di quella apparizione, rivelando che dietro la sua scelta c’era soprattutto un messaggio provocatorio nei confronti della TKO, la società che controlla sia la WWE che la UFC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ronda Rousey svela il motivo della sua apparizione a Revolution: “Il mio vaffanculo alla TKO”

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