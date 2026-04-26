Moviola Genoa Como l’episodio chiave del match di Serie A diretta dall’arbitro La Penna Tutti i dettagli

Durante la partita tra Genoa e Como, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, l'arbitro ha rivisto un episodio attraverso la moviola. La valutazione si è concentrata su un’azione decisiva che ha coinvolto un calciatore di entrambe le squadre. La decisione finale dell’arbitro ha determinato l’andamento del match, con il responso che ha influito sul risultato finale. La revisione si è svolta nel corso del secondo tempo, in modo da chiarire la dinamica dell’episodio.

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