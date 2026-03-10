Fiorello esalta Fabrizio Biggio a La Pennicanza | È l’uomo del momento ormai si parla solo di lui

Nella nuova puntata de “La Pennicanza”, condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, si sono alternati momenti di ironia e satira. La trasmissione viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre. Durante l’episodio, Fiorello ha elogiato pubblicamente Fabrizio Biggio, definendolo “l’uomo del momento” e sottolineando che ora si parla esclusivamente di lui.

Momenti di ironia e satira nella nuova puntata de “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Lo showman siciliano ha aperto la trasmissione celebrando il collega e amico, definendolo scherzosamente “l’uomo del momento”. Fiorello e il successo di Biggio. Fiorello ha infatti scherzato sul crescente successo di Fabrizio Biggio, protagonista anche di nuovi progetti televisivi. “Io sono felice e onorato di essere accanto all’uomo del momento. Mi dispiace per Stefano De Martino, ma ormai si parla solo di lui. Fabrizio Biggio!”, ha detto tra le risate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

