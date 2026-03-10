Durante la puntata di martedì 10 marzo de La Pennicanza, Fiorello ha elogiato Fabrizio Biggio, che è diventato protagonista di molte discussioni. In quella occasione, il conduttore ha espresso dispiacere per Stefano De Martino, sottolineando che si parla esclusivamente di Biggio. La puntata si è concentrata su questa dinamica, lasciando in secondo piano altre questioni.

Fiorello fa un elogio a Fabrizio Biggio durante la puntata di martedì 10 marzo de La Pennicanza. È l’uomo del momento, ormai si parla solo di lui e Stefano De Martino deve farsene una ragione. E poi lancia “un avvertimento” a Michelle Hunziker. Fiorello, l’elogio a Fabrizio Biggio. Dopo aver dedicato tanto spazio a Sanremo e Sal Da Vinci, Fiorello celebra il suo compagno di avventure a La Pennicanza, ossia Fabrizio Biggio. “Io sono felice e onorato di essere accanto all’uomo del momento. Mi dispiace per Stefano De Martino, ma ormai si parla solo di lui. Fabrizio Biggio! Stasera debutta su Rai1 la fiction ‘Le libere donne’. Il Corriere della Sera oggi gli dedica addirittura un’intera pagina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Mi dispiace per De Martino, ma si parla solo di lui”

Articoli correlati

Fiorello incorona Biggio "uomo del momento": “Mi dispiace per De Martino, ma ormai si parla solo di lui!”Fiorello apre la puntata celebrando Biggio , il suo compagno di avventure: “Io sono felice e onorato di essere accanto all’uomo del momento.

Fiorello esalta Fabrizio Biggio a La Pennicanza: “È l’uomo del momento, ormai si parla solo di lui”Momenti di ironia e satira nella nuova puntata de “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì...

Altri aggiornamenti su Fiorello a La Pennicanza Mi dispiace...

Temi più discussi: A La Pennicanza, Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano cantano Sal Da Vinci; Fiorello a La Pennicanza, chiamata (finta) di Pier Silvio Berlusconi: De Martino non ha scampo; Sanremo 2026, Fiorello e Biggio nell'esilarante videoclip di 'Per sempre sì a 'La Pennicanza'; Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilarante.

Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. Vi prenderemo a randellateFiorello a La Pennicanza torna su Sanremo. Arriva la finta chiamata di Pier Silvio Berlusconi: Vi daremo una randellata che neanche vi immaginate!. dilei.it

Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: Ecco perché mi chiese scusa. Il retroscena clamorosoNella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispolverato un aneddoto con protagonista l'ormai ex direttore di Chi. Ecco i dettagli. libero.it

Lo showman irrompe alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per l’anniversario, che sarà celebrato con una giornata speciale al museo Maxxi di Roma Leggi l'articolo #Fiorello - facebook.com facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com