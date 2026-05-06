È stato pubblicato il nuovo singolo di ADM Project, intitolato “Fiore del Deserto”. La traccia è disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone vede la partecipazione vocale di Katy Desario. La pubblicazione segue le uscite precedenti del progetto musicale, che si sono aggiunte al catalogo online. Il brano è stato annunciato attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Fiore del Deserto”, il nuovo singolo di ADM Project, con la straordinaria partecipazione vocale di Katy Desario. Brano che segna un nuovo capitolo nel percorso musicale dell’artista Alessio Miccichè, creatore e fondatore del progetto stesso. Il singolo rappresenta un nuovo tassello nel percorso artistico di ADM Project, confermando una ricerca sonora che unisce sensibilità melodica, cura degli arrangiamenti e una forte identità emotiva. La voce di Katy Desario dona al brano un’anima profonda e vibrante, capace di trasmettere delicatezza e determinazione allo stesso tempo. Cantante, ballerina, performer, corista e vocal coach.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Fiore del Deserto” pubblicato il nuovo singolo di ADM Project

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