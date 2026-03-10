I Muse hanno condiviso un video sui loro canali ufficiali che anticipa l’uscita del nuovo singolo intitolato “Be With You”. Il video, disponibile online, mostra immagini e clip legate al brano in arrivo, creando attesa tra i fan. La band ha annunciato ufficialmente il prossimo lancio attraverso questa anteprima, senza ulteriori dettagli su data o contenuti.

I Muse ritornano sulle scene musicali con un video pubblico sui canali ufficiali con un’anticipazione del nuovo singolo di prossima uscita Be With You. Il brano segue la release del singolo Unravelling dello scorso giugno, presentato durante il tour con il quale hanno attraversato l ‘Europa, mentre il nono lavoro in studio, Will Of The People risale al 2022. La band sta attualmente lavorando al nuovo album, come aveva dichiarato lo scorso mese il bassista Chris Wolstenholme e che potrebbe arrivare quest’anno. “Penso che inizieremo a lavorare sul prossimo disco abbastanza presto.Penso che negli ultimi album siamo stati con la Warner e abbiamo prolungato la nostra collaborazione dopo ogni album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Muse hanno pubblicato un video che anticipa il nuovo singolo “Be With You”

Articoli correlati

Pietro Roffi annuncia “Flight – Oltrepassare III”: dal 9 gennaio il nuovo singolo che anticipa l’album “Oltrepassare”Dal 9 gennaio 2026 sarà disponibile in digitale “Flight – Oltrepassare III”, il nuovo singolo del fisarmonicista e compositore Pietro Roffi.

I Daft Punk hanno pubblicato a sorpresa un nuovo video di “Human After All”Dopo cinque anni di silenzio, i Daft Punk sono ritornati a sorpresa pubblicando un nuovo video per Human After All, singolo contenuto nell’omonimo...

MUSE - Christmas Gift 2025

Una selezione di notizie su I Muse hanno pubblicato un video che...

Argomenti discussi: I Muse condividono un assaggio drammatico del nuovo singolo Be With You.

I Muse hanno pubblicato un video che anticipa il nuovo singolo Be With YouI Muse ritornano sulle scene musicali con un video pubblico sui canali ufficiali con ... msn.com

I Muse svelano il nuovo singolo Be with you con un'anteprimaIt seems my life’s been swallowed up / I’ve used up every ounce of luck/ I need to leap into the fire, found a higher power and reach for something new, Sembra che la mia vita sia stata inghiottita ... rockol.it