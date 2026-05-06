Finti carabinieri tentano la truffa in casa | donna colpita con un pugno durante la fuga

Nella mattina del 6 maggio, nel quartiere Levante di Chieti, si è verificato un episodio di tentata truffa che ha coinvolto alcuni uomini travestiti da carabinieri. Durante il tentativo di raggiro, una donna è stata colpita con un pugno mentre cercava di reagire e impedire il furto. L’evento ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo le indagini.

Tentata truffa degenerata in rapina nella mattinata di oggi 6 maggio nel quartiere Levante di Chieti. Vittima una donna di circa 60 anni residente in via Majano, avvicinata da tre persone — due uomini e una donna — che si sarebbero presentate come finti carabinieri.Secondo le prime ricostruzioni.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Truffa dei finti carabinieri: in due tentano di portare via gioielli e contanti, aggrediti i poliziotti intervenuti Bolzano, truffa dei finti carabinieri: svuotata la cassaforte? Cosa sapere Bolzano, truffa dei finti carabinieri sottrae 8mila euro e gioielli a una sessantenne lunedì. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Finti Carabinieri tentano la truffa: due arresti; Con la truffa dei finti carabinieri tentano di raggirare 68enne: arrestati ad Arezzo due giovani di Bari; Finti Carabinieri tentano il colpo: incastrati da una pensionata; Tentano truffa ai danni di due anziani, arrestati finti carabinieri. MONTELIBRETTI – Finti carabinieri tentano la truffa all’anziana: catturati dai carabinieri veriI Carabinieri della Stazione di Montelibretti, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto dei reati in danno delle persone più vulnerabili, hanno arrestato in flagranza di reato, un uo ... tiburno.tv Con la truffa dei finti carabinieri tentano di raggirare 68enne: arrestati ad Arezzo due giovani di BariI due avevano contattato telefonicamente la donna residente a Poppi (Arezzo) fingendosi militari. Bloccati grazie alla segnalazione di una vicina, recuperati 25mila euro di refurtiva ... lagazzettadelmezzogiorno.it Finti carabinieri tentano di truffare la titolare di un b&b Fonni, avevano chiesto la disponibilità per un soggiorno di sette notti per quattro militari - facebook.com facebook "Ci dia tutto l'oro": finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti ift.tt/mwNdjO0 x.com