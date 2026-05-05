FS Cantieri Parlanti | Linea AV AC Napoli-Bari ultimato lo scavo della Galleria Rocchetta

Sono stati completati i lavori di scavo della Galleria Rocchetta, la più lunga delle tre gallerie previste lungo il tratto ferroviario Napoli-Bari. L’intervento fa parte del progetto della linea AVAC che collega le due città, e rappresenta un passo avanti nel progresso delle opere di costruzione. I lavori continuano sulla tratta tra Apice e Hirpinia, con l’obiettivo di portare avanti i lavori di realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità e capacità.

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia. Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6,5 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista strutturale e morfologico. Lo scavo è stato eseguito dalla TBM “Futura”, che ha operato senza sosta 24 ore su 24, sette giorni su sette, completando l’avanzamento in 18 mesi con una velocità media di 16 metri al giorno e punte di oltre 29 metri, e installando oltre 32.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - FS Cantieri Parlanti: Linea AV/AC Napoli-Bari, ultimato lo scavo della Galleria Rocchetta Notizie correlate Alta velocità Napoli-Bari, ultimato lo scavo della Galleria RocchettaProsegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta,... Linea AV/AC Napoli–Bari, conclusi i lavori della Galleria Rocchetta lunga 6,5 kmLa TBM “Futura” termina 6,5 km di scavo: prosegue il progetto dell’Alta Velocità Napoli–Bari Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea... Aggiornamenti e contenuti dedicati Fs, si ferma due mesi la linea Napoli-Salerno: disagi per i pendolariUn mese e mezzo di stop su una delle direttrici ferroviarie più utilizzate della Campania. Dal 10 maggio al 29 giugno la linea storica Napoli–Salerno via Cava de’ Tirreni ... ilmattino.it A Fs i cantieri ferroviari del gruppo PizzarottiMettere in sicurezza i cantieri strategici ed evitare ritardi, in particolare per quelli che riguardano il Pnrr e quindi legati a scadenze stringenti. Questa è la ragione alla base dell'ultima ... ilgiornale.it