Una tragedia si è consumata nella notte a Granarolo, dove un incidente frontale ha coinvolto tre auto. Una ragazza di 25 anni, residente a Budrio, è deceduta sul colpo, mentre altre due giovani sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche. La vittima lavorava all’Interporto e stava tornando a casa al momento dello scontro. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le cause dell’incidente.

Frontale devastante nella notte a Granarolo: la 25enne di Budrio è morta dopo l’impatto, gravissime altre due ragazze. Ancora sangue sulle strade del Bolognese. A perdere la vita nella notte è stata Mariam Aqsa, giovane di origine pakistana residente a Budrio, morta in un violentissimo incidente frontale avvenuto lungo la Trasversale di Pianura, nel territorio di Granarolo dell’Emilia. La ragazza aveva appena terminato il turno di lavoro all’Interporto e stava rientrando a casa insieme alla sorella di 24 anni quando la Opel Meriva sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con una Mercedes Gla con a bordo una coppia di fidanzati provenienti dal Modenese.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Finito il turno all’Interporto, lo schianto sulla strada di casa: muore Mariam Aqsa, la sorella lotta per la vita

Notizie correlate

Mariam morta a 25 anni nell’incidente a Granarolo: aveva appena finito di lavorare, la sorella è graveMariam Aqsa, 25 anni, stava rientrando a casa quando lungo la SS 253 bis, nei pressi di Granarolo Emilia, la sua auto si è scontrata frontalmente con...

Parto cesareo d’urgenza nella notte a Cosenza: neonata lotta per la vita dopo lo schianto sulla Statale 107Un parto cesareo d’urgenza è stato eseguito nella notte all’ospedale Annunziata di Cosenza su una donna di Amantea alla 34ª settimana di gravidanza,...

Tutti gli aggiornamenti

Mariam morta a 25 anni nell’incidente a Granarolo: aveva appena finito di lavorare, la sorella è graveMariam Aqsa, 25 anni, stava rientrando a casa quando lungo la SS 253 bis, nei pressi di Granarolo Emilia, la sua auto si è scontrata frontalmente con ... fanpage.it

Chi era Mariam Agsa, la 25enne morta nell’incidente nel Bolognese: Studiava e lavorava, c’era sempre per tuttiLo strazio della famiglia e degli amici della giovane che ha perso la vita nella notte tra martedì e mercoledi dopo lo schianto tra due vetture. Stava tornando a casa dopo un turno di lavoro insieme a ... ilrestodelcarlino.it