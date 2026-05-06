Fincantieri cerca 100 profili | parte il piano di assunzioni in Italia

Fincantieri ha avviato un piano di assunzioni in Italia, con l’obiettivo di inserire circa 100 nuove figure professionali. Le posizioni aperte riguardano principalmente profili tecnici e digitali, necessari per i prossimi cantieri. Le assunzioni si concentreranno in diverse aree del paese, coinvolgendo sia il Nord che il Sud Italia. La società ha comunicato di essere alla ricerca di personale specializzato per supportare i progetti in corso.

? Cosa scoprirai Quali profili tecnici e digitali sono richiesti per i nuovi cantieri?. Dove si concentreranno le assunzioni tra Nord e Sud Italia?. Come influirà il piano 2026-2030 sul mercato del lavoro nazionale?. Perché l'azienda punta così tanto su ingegneria e tecnologie underwater?.? In Breve Piano 2026-2030 prevede 3.000 nuovi posti globali e 1.200 in Italia.. Assunzioni distribuite tra Trieste, Monfalcone, Genova, Venezia, Ancona e Palermo.. Ricerca profili tecnici, ingegneristici, digitali e gestionali per difesa e crocieristica.. Nuove figure lavoreranno in Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Lazio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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Argomenti più discussi: Fincantieri: 100 posti di lavoro disponibili in tutta Italia, selezioni aperte; Aziende che assumono 2026.

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