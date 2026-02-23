Edison ha avviato un piano di assunzioni dedicato ai profili tecnici, motivato dalla crescente domanda di competenze specialistiche nel settore energetico. L’azienda offre opportunità di formazione e inserimento diretto, coinvolgendo studenti e diplomati degli Its Academy. Con questa iniziativa, Edison mira a rafforzare il proprio team con professionisti qualificati e aggiornati sulle nuove tecnologie. La proposta include un percorso di crescita professionale in azienda, puntando a sviluppare competenze specifiche nel settore.

NUOVO piano di assunzioni da parte di Edison che investe nel valore dei profili tecnici specialistici e lancia High Technological Knowledge Program, attraverso un programma di formazione, inserimento in azienda e crescita professionale per gli studenti e diplomati degli Its Academy. In questo modo Edison punta ad attrarre e sviluppare giovani con profili tecnico-professionali che sono essenziali per l’implementazione del piano di sviluppo strategico dell’azienda, lavorando sul gap quantitativo e qualitativo che sussiste tra le competenze richieste dalla filiera industriale del settore energetico e quelle prodotte dai percorsi scolastici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Edison punta su profili tecnici e lancia programma High technological knowledge

Atac, nel 2026 previste nuove assunzioni: oltre 700 ingressi tra autisti e profili tecniciNel 2026, Atac prevede di effettuare oltre 700 assunzioni tra autisti e figure tecniche, come parte di un piano volto a sostituire i pensionamenti e migliorare il servizio di trasporto pubblico a Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Edison lancia il piano assunzioni per i profili tecnici; Nicola Monti, il manager che ha guidato la svolta di Edison; Edison punta su profili tecnici e lancia programma High technological knowledge; Edison e Bluenergy puntano su profili tecnici.

Edison punta sui profili tecnici e lancia il programma High Technological KnowledgeIl programma è rivolto a studenti e diplomati ITS Academy e prevede un piano di crescita e di retribuzione che valorizza e sviluppa le competenze tecnico-specialistiche allineandole alle esigenze del ... italiaoggi.it

Edison lancia l’High Technological Knowledge Program per valorizzare i giovani talenti tecnici nel settore energeticoColombo (Edison): Con questo programma, offriamo ai giovani opportunità concrete di impiego in linea con il loro percorso di studi, retribuite e ... affaritaliani.it

L’Ad di Edison, Nicola Monti, lancia l’allarme all’indomani dell’approvazione del nuovo decreto energia da parte del governo Meloni: è la strada sbagliata, una manovra fatta sulle spalle dei margini del nostro settore. Non facciamo extraprofitti: così gli investim - facebook.com facebook