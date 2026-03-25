Verisure più di 200 assunzioni in tutta Italia | per alcuni profili non serve esperienza

Verisure ha annunciato l’assunzione di oltre 200 persone in diverse regioni italiane. Le posizioni offerte riguardano vari profili, alcuni dei quali non richiedono esperienza pregressa. L’azienda, attiva nel settore dei sistemi di sicurezza e allarmi, sta ampliando il proprio personale per rafforzare la propria presenza nel paese. Le selezioni sono aperte a candidati di diversa provenienza e background.

Nuove opportunità di lavoro in Italia con Verisure, uno dei principali gruppi nel settore dei sistemi di sicurezza e allarmi. L’azienda sembra essere in forte espansione, dal momento che sta reclutando personale per diverse aree operative e professionali su tutto il territorio nazionale. Le posizioni aperte sono rivolte sia a candidati junior che a profili più esperti. Quali sono i profili richiesti. Verisure sta cercando personale per vari profili, tra cui: consulenti commerciali;. operatori di contact center e assistenza clienti;. tecnici installatori e manutentori;. specialisti IT e analisti funzionali;. marketing e comunicazione;. ruoli amministrativi e di staff. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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