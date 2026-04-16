Rihanna spacca il record | 200 milioni di singoli senza nuovi album

La cantante ha raggiunto un traguardo importante nella carriera musicale, diventando la prima donna a superare i 200 milioni di singoli certificati dalla RIAA. Nonostante l'assenza di nuovi album, la sua musica continua a ottenere riconoscimenti e vendite record. Questo risultato evidenzia la sua costante presenza nel panorama musicale e la forte popolarità tra il pubblico. La cifra si aggiunge ai numerosi successi ottenuti nel corso degli anni.

Rihanna ha appena sancito un primato unico nella storia della discografia moderna, diventando la prima donna a superare la soglia dei 200 milioni di certificazioni RIAA per i singoli. Nonostante il suo ultimo progetto discografico completo, l’album Anti, risalga a gennaio 2016, la cantante ha raggiunto la quota di 200,5 milioni di unità certificate, consolidando una posizione d’élite nel globale delle vendite digitali. Questo traguardo monumentale pone la star in terza posizione nella classifica storica dei singoli digitali. Il podio vede ora la presenza di Drake, con un totale di 277,5 milioni, e Morgan Wallen, che si attesta sui 215 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rihanna spacca il record: 200 milioni di singoli senza nuovi album Notizie correlate Leggi anche: Geolier asso piglia tutto, è il re nella classifica FIMI di singoli e album e fa un record Roma spacca i record: 1,2 milioni di presenze a Pasqua 2026Roma ha registrato un volume di visitatori senza precedenti durante il ponte pasquale del 2026, raggiungendo circa 1,2 milioni di presenze e quasi...