Financo ha modificato la sua composizione azionaria, con Carlo e Ubaldo Colaiacovo che ora possiedono il 75% della holding. La modifica interessa la governance dell'azienda, che controlla società nel settore edilizio come Colacem e Colabeton. La ristrutturazione avviene a seguito di un incremento di quote da parte dei due soci. La notizia riguarda quindi un cambio di assetto interno alla società.

Nuovo equilibrio nella governance di Financo, la holding che controlla realtà industriali come Colacem e Colabeton. Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding hanno infatti perfezionato l’acquisizione del 12,5% ciascuna del capitale della società, rilevando complessivamente il 25% precedentemente detenuto da Franco Colaiacovo Gold. Il valore complessivo dell’operazione è pari a 450 milioni di euro. Con questa operazione, voluta e gestita da Carlo e Ubaldo Colaiacovo, le due holding arrivano ora a detenere ciascuna il 37,5% delle quote di Financo, consolidando così il controllo del gruppo e definendo un nuovo assetto della governance che punta a rafforzare solidità e sviluppo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Financo cambia assetto, Carlo e Ubaldo Colaiacovo salgono al 75% della holding

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Panoramica sull’argomento

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Nuovo assetto per Financo, le holding che fanno riferimento a Carlo e Ubaldo Colaiacovo possiedono ora ciascuna il 37,5% delle quoteCambiamento nella governance del Gruppo che favorisce solidità e sviluppo. L'operazione è stata di 450 milioni ... corrieredellumbria.it

Con l’acquisizione del 25% da Giuseppe Colaiacovo, Carlo e Ubaldo salgono al 37,5% ciascuno. Grazie all’accordo l’azienda resta italiana. - facebook.com facebook

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