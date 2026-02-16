Le pagelle Gallo e Anderson sono connessi Male Alessandrini Zanotti negativo
Saccaggi si è distinto per aver giocato bene fino all'espulsione, che ha pesato sul suo voto, ma ha comunque messo impegno contro Gentile. Gallo e Anderson mostrano una buona intesa in campo, mentre Alessandrini fatica a trovare il ritmo. Zanotti, invece, ha avuto una prestazione negativa, senza riuscire a incidere sulla partita.
SACCAGGI 5,5 Mezzo punto in meno per l’espulsione, ma fino a quel momento il capitano aveva fatto la sua partita facendo il massimo su Gentile. ANDERSON 6 Dà equilibrio al gioco, difende e riprende confidenza con il canestro, un giocatore importante per Pistoia. GALLO 6,5 Tra i migliori dei biancorossi, sicuramente il più continuo sia in difesa che in attacco. ZANOTTI 5 Si perde all’interno della partita senza mai trovare la via d’uscita. In difesa non tiene botta ed in attacco si vede poco. BUVA 7 Doppia-doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, si carica la squadra sulle spalle, di più non può fare. STEFANINI 6 Una prestazione di quantità e qualità al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Knight non morde. Male Alessandrini. Gallo confusionario
Analisi delle pagelle: Knight si distingue per impegno, anche se non riesce a incidere.
Le pagelle. Knight in crescita. Magro riferimento. Flop Alessandrini . Zanotti steccaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La fortuna aiuta gli audaci, se c'è il Gallo; Le pagelle. Gallo e Anderson sono connessi. Male Alessandrini. Zanotti negativo; Lecce-Udinese, le pagelle: Banda entra e decide (7). Karlstrom, errore da 5; Lecce-Udinese 2-1, pagelle: Banda prezioso, Solet croce e delizia.
Le pagelle. Johnson stecca. Gallo risalta. Zanotti efficace. Magro non incideSACCAGGI 6,5: sempre dentro la partita o con una tripla segnata quando conta o con un assist per i compagni, il tutto condito dalla solita grande voglia di lottare che non guasta mai. JOHNSON 5: per i ... lanazione.it
Le pagelle. Knight non morde. Male Alessandrini. Gallo confusionarioSACCAGGI 5,5 Grinta e determinazione non gli fanno difetto, ci prova e lotta fino alla fine ma il risultato finale non lo aiuta. JOHNSON 5,5 Tenta, a modo suo, di tenere in piedi la baracca ma le sue ... lanazione.it
Claudio Bisio, attore-presentatore originario dell’Alessandrino (è nato a Novi Ligure nel 1957), stasera, martedì, e domani al Teatro Municipale di Casale Monferrato presenterà ‘La mia vita raccontata male’, un monologo che può essere considerato la biografi - facebook.com facebook