le pagelle gallo e anderson sono connessi male alessandrini zanotti negativo

Saccaggi si è distinto per aver giocato bene fino all'espulsione, che ha pesato sul suo voto, ma ha comunque messo impegno contro Gentile. Gallo e Anderson mostrano una buona intesa in campo, mentre Alessandrini fatica a trovare il ritmo. Zanotti, invece, ha avuto una prestazione negativa, senza riuscire a incidere sulla partita.

SACCAGGI 5,5 Mezzo punto in meno per l’espulsione, ma fino a quel momento il capitano aveva fatto la sua partita facendo il massimo su Gentile. ANDERSON 6 Dà equilibrio al gioco, difende e riprende confidenza con il canestro, un giocatore importante per Pistoia. GALLO 6,5 Tra i migliori dei biancorossi, sicuramente il più continuo sia in difesa che in attacco. ZANOTTI 5 Si perde all’interno della partita senza mai trovare la via d’uscita. In difesa non tiene botta ed in attacco si vede poco. BUVA 7 Doppia-doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, si carica la squadra sulle spalle, di più non può fare. STEFANINI 6 Una prestazione di quantità e qualità al servizio della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

Analisi delle pagelle: Knight si distingue per impegno, anche se non riesce a incidere.

