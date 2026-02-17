Una piega per lo Ior la maratona di solidarietà conquista Forlì | raccolti oltre 4 mila euro

Lo Ior ha raccolto più di 4 mila euro a Forlì durante la maratona di solidarietà organizzata domenica, in risposta alla Giornata mondiale contro i tumori infantili. La manifestazione ha coinvolto sette città romagnole, tra cui Forlì, che hanno partecipato all’evento per sostenere la causa e sensibilizzare il pubblico. Un gruppo di volontari ha camminato lungo le strade della città, raccogliendo donazioni dai passanti e coinvolgendo le attività commerciali locali. La giornata ha visto anche momenti di intrattenimento e testimonianze di famiglie colpite dalla malattia.

Non c'è stato troppo tempo per far riposare phon e spazzole nei dieci "temporary beauty salon" aperti in contemporanea domenica L'obiettivo? Garantire a studenti e studentesse con diagnosi oncologiche di restare in pari con l'intero programma scolastico nonostante i lunghi periodi di ospedalizzazione e isolamento che i rischi di un sistema immunitario debilitato dalle terapie impongono loro. Tutto il ricavato dei contributi richiesti – 20 euro di donazione minima per la piega, 10 euro per il trattamento unghie – andrà infatti a sostegno del Progetto "FuoriClasse", con cui lo Ior si affianca all'Ufficio Scolastico Regionale per offrire un'istruzione domiciliare completa, che non preveda la visita a casa esclusivamente dei docenti delle materie principali, ai ragazzi col cancro: un servizio che solo nell'anno 2024-2025 è stato richiesto da quattro studenti di scuole superiori della Romagna.