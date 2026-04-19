Castelvenere dall’asta di beneficenza per Filena raccolti cinquemila euro

A Castelvenere è stata organizzata un’asta di beneficenza per raccogliere fondi destinati a Filena. L’evento ha permesso di raccogliere un totale di cinquemila euro, che saranno devoluti a sostegno di questa causa. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative, coinvolgendo numerosi partecipanti e donatori. I fondi sono stati destinati a finanziare progetti di assistenza e supporto per la persona interessata.

“Ancora una volta – ha detto il sindaco Di Santo – la nostra comunità ha dimostrato coi fatti di quanto sia sensibile su tematiche sociali e di quanto sia importante essere solidali”. La serata, arricchita da momenti musicali e degustazioni, si è conclusa intorno alla mezzanotte con un brindisi. Il Sannio si mobilita per Filena, una serata di raccolta fondi per dare una speranza alla 12enne affetta da malattia rara VIDEO Vinitaly 2026, successo per Cantina del Taburno: svelata la nuova. Banda del buco a Napoli, il geologo dell’indagine: “Fogne mappate, ma. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelvenere, dall’asta di beneficenza per Filena raccolti cinquemila euro Notizie correlate A Castelvenere scende in campo la solidarietà per Filena: asta di beneficenza per raccogliere fondiTempo di lettura: 2 minutiLa solidarietà scende in campo a Castelvenere dove il prossimo 18 aprile si terrà nella palestra comunale un’asta per la... Castelvenere, asta di beneficenza per la piccola Filena: la comunità si mobilitaDomani, a partire dalle ore 19, la palestra comunale aprirà le porte per partecipare alle battute dell’asta e acquistare gli oltre 50 premi donati ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Castelvenere, asta di beneficenza per la piccola Filena: la comunità si mobilita; Castelvenere: tutto pronto per l’asta di beneficenza di domani per una 12enne; E' tutto pronto a Castelvenere per l'asta di beneficenza; Sparisada di Castelvenere. Quando le voci si fanno radici. Castelvenere, asta di beneficenza per la piccola Filena: la comunità si mobilitaCastelvenere, asta di beneficenza per sostenere la piccola Filena: raccolta fondi per un trattamento specialistico in Messico. fremondoweb.com Castelvenere, tutto pronto per l’asta di beneficenza di domani sera per FilenaE’ tutto pronto a Castelvenere per l’asta di beneficenza dedicata alla raccolta di fondi per dare una speranza a Filena, la ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica ... ntr24.tv Castelvenere, asta di beneficenza per la piccola Filena: raccolta fondi per il trattamento in Messico #Castelvenere #beneficenza #Filena #solidarietà x.com Il Comune con il sindaco Di Santo in campo per la giovane di Guardia Sanframondi #Castelvenere - facebook.com facebook