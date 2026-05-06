Figline via di Cantagallo chiusa domani | blocchi in rimozione

Domani, via di Cantagallo a Figline sarà chiusa al traffico per consentire la rimozione di blocchi di cemento posti lungo la strada. La chiusura durerà tutto il giorno e interesserà principalmente i veicoli diretti verso la Val di Bisenzio. La decisione di rimuovere i blocchi è stata presa in questa fase, anche se non sono stati forniti dettagli sul motivo specifico di questa tempistica.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico verso la Val di Bisenzio domani?. Perché i blocchi di cemento devono essere rimossi proprio ora?. Quali rischi comporta la rimozione dei materiali dopo il crollo?. Quando tornerà finalmente la viabilità normale su via di Cantagallo?.? In Breve Intervento necessario dopo il crollo del muro del cimitero di gennaio 2023.. Traffico deviato sulla SR 325 per l'intera fascia oraria 9-17.. Rimozione blocchi cemento per consolidamento definitivo strutture colpite dal maltempo.. Lavori mirano a risolvere emergenza stradale durata oltre due anni.. Domani, giovedì 7 maggio, via di Cantagallo a Figline resterà chiusa dalle ore 9 alle 17 per la rimozione dei blocchi di cemento presso il cimitero locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Figline, via di Cantagallo chiusa domani: blocchi in rimozione Notizie correlate Figline: trappola sull’asfalto a Cantagallo, rischio scontri frontaliLungo via di Cantagallo, a Figline, una profonda buca nell’asfalto mette a rischio gli automobilisti dopo il completamento dei lavori all’argine... Casoli, camion bloccato sulla statale 81: strada chiusa per le operazioni di rimozioneStrada statale 81 temporaneamente chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante rimasto bloccato all’altezza del bar Lu Pennese. Una raccolta di contenuti Si parla di: Trappola sampietrini il Municipio dice basta | Fateci usare l' asfalto. Figline di Prato, sciacalli in azione dopo l'alluvione: «Lasciate le case per i controlli», ma è una truffaSciacalli in azione, in via di Cantagallo, nella zona di Figline di Prato, dove qualcuno ha affisso dei volantini firmati dal Ministero dell'Interno nei quali si chiede di lasciare le case per ... corrierefiorentino.corriere.it Rabbia nei paesi isolati: Lasciati soli da tutti. Maxi frana a Figline. Migliana, ora c’è l’esercitoIn via di Cantagallo preoccupa un pilone attaccato solo a un lembo di terra. I residenti furibondi: Ignorati dopo la piena. Ma da ieri militari in vallata. Siamo soli. A 48 ore dalla piena che ha ... lanazione.it