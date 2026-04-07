Figline | trappola sull’asfalto a Cantagallo rischio scontri frontali
A Figline, lungo via di Cantagallo, una buca profonda si trova sull’asfalto a seguito dei lavori completati all’argine della Bardena. La buca si presenta come una trappola per gli automobilisti, creando potenziali rischi di scontri frontali e incidenti lungo la strada. La presenza della buca è stata segnalata come un pericolo per chi transita in quella zona.
Lungo via di Cantagallo, a Figline, una profonda buca nell’asfalto mette a rischio gli automobilisti dopo il completamento dei lavori all’argine della Bardena. Il problema si manifesta in corrispondenza di una strettoia, dove il mancato ripristino corretto della carreggiata costringe chi viaggia verso Schignano a spostarsi nella corsia opposta, creando il pericolo di collisioni frontali. La segnalazione arriva da un utente che ha documentato l’avvallamento attraverso un reportage fotografico, evidenziando come la superficie stradale presenti criticità strutturali nonostante la fine dell’intervento di messa in sicurezza del corso d’acqua. La zona è caratterizzata da un flusso costante di veicoli, rendendo l’anomalia del manto stradale un elemento di instabilità per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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