Elezioni 2026 il confronto tra candidati e mondo del terziario

Da arezzonotizie.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile 2026 si sono svolti due incontri presso la sede di Confcommercio ad Arezzo, coinvolgendo il mondo del terziario e i principali candidati alla carica di sindaco della città. Gli eventi hanno visto la partecipazione di imprese del settore e dei candidati, in sessioni separate e molto frequentate. Le riunioni sono state organizzate in vista delle prossime elezioni amministrative e hanno avuto come obiettivo l’interazione tra i rappresentanti delle imprese e i candidati.

Due confronti distinti e partecipati tra imprese e politica in vista delle elezioni amministrative. Uno dopo l’altro, si sono tenuti giovedì 16 aprile 2026, nella sede di Confcommercio ad Arezzo, gli incontri tra il mondo del terziario e i principali candidati a sindaco della città: Marcello.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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