Elezioni 2026 il confronto tra candidati e mondo del terziario

Il 16 aprile 2026 si sono svolti due incontri presso la sede di Confcommercio ad Arezzo, coinvolgendo il mondo del terziario e i principali candidati alla carica di sindaco della città. Gli eventi hanno visto la partecipazione di imprese del settore e dei candidati, in sessioni separate e molto frequentate. Le riunioni sono state organizzate in vista delle prossime elezioni amministrative e hanno avuto come obiettivo l’interazione tra i rappresentanti delle imprese e i candidati.

Due confronti distinti e partecipati tra imprese e politica in vista delle elezioni amministrative. Uno dopo l’altro, si sono tenuti giovedì 16 aprile 2026, nella sede di Confcommercio ad Arezzo, gli incontri tra il mondo del terziario e i principali candidati a sindaco della città: Marcello.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Referendum giustizia, il confronto acceso sul 'Si' e 'No' tra Di Pietro e Spataro Notizie correlate Arezzo, confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziarioArezzo, 17 aprile 2026 – Arezzo, confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziario Sala gremita in Confcommercio per l’incontro con... Leggi anche: Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Materiali per le elezioni amministrative 2026; I candidati a sindaco a confronto sul futuro dello sport aretino; Elezioni in Ungheria: fine dell’era Orbán?; Elezioni in Ungheria 2026: Péter Magyar sfida Viktor Orbán dopo 16 anni di potere incontrastato. Primo confronto pubblico tra i 4 candidati a sindaco di Legnano: sala strapienaStando al numero di persone che hanno partecipato ieri sera, a Legnano, al primo confronto pubblico tra i quattro candidati a sindaco per le elezioni comunali 2 ... settenews.it Vetrine vuote, sicurezza, viabilità e mercato: le proposte dei candidati sindaco a Legnano per il commercioNel primo confronto in vista delle elezioni a Legnano, i candidati sono stati chiamati a confrontarsi sulle prospettive per il commercio locale ... legnanonews.com Elezioni Reggio Calabria, Mimmo Battaglia annuncia l'apertura della sua segreteria politica facebook Per quelli che si accorgono adesso della questione Trump, ecco il manifesto pubblicato da @Linkiesta sei anni fa prima delle elezioni Trump-Biden x.com