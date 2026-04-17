arezzo confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziario

Arezzo ha ospitato un incontro tra i candidati sindaco e rappresentanti del settore terziario, con una sala piena di partecipanti presso la sede della Confcommercio. Durante l’evento, i candidati hanno discusso di questioni relative alle attività commerciali e alle esigenze del settore. L’appuntamento si è svolto il 17 aprile 2026, coinvolgendo direttamente le figure di riferimento del mondo economico locale.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Sala gremita in Confcommercio per l’incontro con Comanducci e Ceccarelli. Al centro il documento “Arezzo 2026 – La città che cambia”. Due confronti distinti e partecipati tra imprese e politica in vista delle elezioni amministrative. Uno dopo l’altro, si sono tenuti giovedì 16 aprile 2026, nella sede di Confcommercio ad Arezzo, gli incontri tra il mondo del terziario e i principali candidati a sindaco della città: Marcello Comanducci per il centrodestra e Vincenzo Ceccarelli per il centrosinistra. A fare da moderatore è stato il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, affiancato dal presidente di Confcommercio Arezzo Francesco Butali e dal direttore aggiunto Catiuscia Fei.🔗 Leggi su Lanazione.it

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