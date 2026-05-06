Figli che accolgono | una serata per raccontare il punto di vista dei figli naturali nelle famiglie affidatarie

Lunedì 11 maggio alle 20,30 si terrà una serata organizzata dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini presso la sala Santa Caterina in via Romanello 2 a Forlì. L’evento si concentra sulla presentazione di una ricerca basata sull’esperienza diretta di chi vive quotidianamente l’accoglienza familiare e si rivolge alle storie dei figli naturali all’interno delle famiglie affidatarie. La serata intende offrire uno spazio di confronto e testimonianza su questo tema.

Una ricerca nata dall’esperienza concreta di chi, da anni, vive l’accoglienza familiare ogni giorno. È questo il cuore della serata promossa dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini lunedì 11 maggio alle 20,30 alla sala Santa Caterina in via Romanello 2 a Forlì, dedicata alla presentazione dello.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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