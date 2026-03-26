STRIKE - Figli di un’era sbagliata recensione | raccontare le fragilità di una generazione

Un nuovo film racconta le vite di tre giovani, intrecciando le loro storie per mettere in luce le difficoltà e le sofferenze di una generazione. La narrazione utilizza la commedia per rappresentare le fragilità di questi personaggi, offrendo uno sguardo diretto sulle loro esperienze e sui momenti di crisi che affrontano. La pellicola si concentra sui destini che si incrociano e sulle sfide personali di ognuno.

Tre ragazzi, tre storie, tre destini che si incrociano per raccontare le fragilità e il dolore di una generazione attraverso lo strumento della commedia. Dirigono Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico. Ci sono film che nascono dal cuore e si nutrono di passione. Lo senti quando li vedi e inevitabilmente li guardi con occhi diversi. Lo si percepisce in STRIKE - Figli di un'era sbagliata, nato da tre amici che si conoscono sin dalle scuole elementari, Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, portato prima a teatro e solo dopo convertito nella versione per lo schermo che arriva al cinema grazie a FilmClub Distribuzione. Film che hanno un cuore pulsante che si riesce a percepire e che fa sì che gli si voglia bene, facendo passare in secondo piano difetti e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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