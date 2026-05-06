Fiera Campionaria 2026 a Padova

A Padova si avvicina l'edizione del 2026 della Fiera Campionaria, un evento che riunisce diverse aree di interesse. Tra le attrazioni ci sono spazi dedicati allo shopping, alla gastronomia, alle automobili, alle biciclette e ai camper, con proposte per la casa e la persona. La manifestazione ospiterà anche esposizioni di tecnologie e curiosità provenienti dalle Forze Armate e di soccorso, oltre a concerti, spettacoli di ballo, eventi con Miss e diverse esibizioni dal vivo.

Shopping, gastronomia, automobili, bici e camper, idee per la casa e per la persona, tecnologie e curiosità delle Forze Armate e di quelle di soccorso, animali da compagnia, concerti, balli, Miss e altri eventi dal vivo. Tutto questo sarà la 105^ Fiera Campionaria di Padova di maggio, la prima.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Venticano: 47esima Fiera Campionaria delle Aree interne del MezzogiornoSi avvicina l'inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno. UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e NovitàNei giorni dal 23 al 26 aprile, in occasione della 47^ edizione della fiera campionaria di Venticano, l’associazione sindacale carabinieri UNARMA A. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiera Campionaria 2026 a Padova dal 9 al 17 maggio 2026; Spettacoli ed eventi in programma per la 222ª Fiera Campionaria di Mirandola (Mo); Artigianato, enogastronomia e sport si danno appuntamento all'87ª Fiera di Modena; VIDEO | 105 edizioni di Fiera Campionaria: quest'anno si punta sul Pet Friendly. Anche alla Fiera di Modena il ricordo commosso di Alex ZanardiAlle 11.30, per un minuto, sui tre padiglioni della fiera in cui era in corso l’87° edizione della Fiera Campionaria è sceso il silenzio. Un modo semplice e al tempo stesso di grande intensità per ric ... sassuolo2000.it Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionariaIl cuore gastronomico del weekend inaugurale sarà oggi nel piazzale Garibaldi. A pochi passi, nel Chiostro di San Francesco il Valdichiana Wine Festival animerà le tre giornate . lanazione.it Dal 1919 ad oggi: la Fiera Campionaria di Padova non smette di innovarsi e diventa Pet Friendly #fieracampionaria #padova #petfriendly #espositori #visitatori - facebook.com facebook