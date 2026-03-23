Venticano | 47esima Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno

Si avvicina l'inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno. Dal 23 al 26 aprile, nel Quartiere fieristico di Venticano, centinaia di aziende si presenteranno al pubblico, dalle 10:00 alle 21:30, per quella che già si presenta come la Fiera delle opportunità. Anche quest’anno sono molte le aree di attrazione per i visitatori. Oltre ai tradizionali padiglioni dedicati all’agricoltura, all’enogastronomia, all’artigianato, all’edilizia e ai servizi, sarà possibile apprezzare gli spazi dedicati a idee per la casa e per la persona, automobili, animali, tempo libero, proposte per la famiglia, spettacoli, cultura, forze armate e turismo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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