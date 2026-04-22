UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano | Stand Dirigenti e Novità

Dal 23 al 26 aprile si tiene la 47ª edizione della fiera campionaria di Venticano, con uno stand dedicato all’associazione sindacale dei carabinieri UNARMA. Durante l’evento, sono presenti dirigenti e rappresentanti dell’associazione, che presentano alcune novità e distribuiscono materiale informativo ai visitatori. La manifestazione si svolge in un’area dedicata, con diversi espositori e iniziative correlate.

Nei giorni dal 23 al 26 aprile, in occasione della 47^ edizione della fiera campionaria di Venticano, l’associazione sindacale carabinieri UNARMA A.S.C. sarà presente per il secondo anno consecutivo con un proprio stand.Nell’occasione saranno presenti diversi dirigenti locali, regionali e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Venticano: 47esima Fiera Campionaria delle Aree interne del MezzogiornoSi avvicina l'inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno. Tutto pronto per la 47esima Fiera Campionaria di Venticano: al via il 23 aprileTempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto per la 47ma Fiera Campionaria, la vetrina interregionale dell’agricoltura, dell’enogastronomia e dei servizi. Approfondimenti e contenuti Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo - Il programmaAlla Fiera, via Lunga, apre la 46esima edizione della Fiera Campionaria in programma fino al 2 novembre con anche la celebrazione del 40esimo anniversario dell’ospedale da campo della sanità Alpina: l ... ecodibergamo.it Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di BergamoVenerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, vaccinazioni gratuite e senza prenotazione all’Ospedale da campo degli Alpini, presidio temporaneo di salute pubblica La Fiera Campionaria di Bergamo, in ... bergamonews.it