Detenuto dà fuoco alla cella agenti intossicati al carcere di Brescia Il sindacato | Mancano esperti e risorse

Un detenuto ha dato fuoco alla cella nel carcere di Canton Mombello a Brescia, causando l'intossicazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria. Il fatto è stato segnalato dal sindacato, che ha evidenziato carenze di personale esperto e risorse adeguate all’interno della struttura. L’incidente si è verificato senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Un detenuto ha appiccato il fuoco all'interno della propria cella nel carcere di Canton Mombello di Brescia, intossicati alcuni agenti. "Servono esperti e risorse per gestire persone con fragilità psichiatriche", ha denunciato il sindacato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Brescia, detenuto psichiatrico a Canton Mombello incendia la cella: agenti intossicatiBrescia, 29 marzo 2026 – Ancora disordini nel sovraffollato carcere “Nerio Fischione” di Canton Mombello. Detenuto nel carcere minorile Beccaria picchia 5 agenti e li ferisce: “Sì allo spray al peperoncino alla Polizia”Al rientro dall'ora d'aria, un ragazzo detenuto nel carcere minorile Beccaria di Milano, avrebbe colpito e ferito cinque agenti. Una selezione di notizie su Detenuto dà fuoco alla cella agenti... Temi più discussi: Carcere Don Soria, la denuncia del Sappe: Condizioni poco dignitose, agenti stremati; Torino, evade dai domiciliari ma si finge il fratello già detenuto: arrestato; Detenuto del carcere di Torino trovato morto nella sua cella, disposta l’autopsia; Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto trovato morto nella sua cella. Detenuto dà fuoco alla cella, agenti intossicati. Sos del sindacato: «Mancano esperti per i carcerati psichiatrici»E' accaduto il 28 marzo a Canton Mombello: l'uomo è ricoverato agli spedali Civili insieme agli uomini della polizia penitenziaria ... msn.com Bologna: detenuto dà fuoco alla cella e picchia agenti, 8 intossicatiOtto agenti della polizia penitenziaria sono rimasti intossicati al carcere della Dozza dopo che un detenuto ha dato fuoco alla sua cella, ieri sera. Due poliziotti, colpiti dall'uomo, hanno ricevuto ... unionesarda.it La morte del detenuto messinese nel carcere di Augusta: "Aveva un quadro clinico complicato" https://gazzettadelsud.it/p=2190077 - facebook.com facebook Detenuto per diversi reati commessi, arriva il provvedimento per il rimpatrio di un 35enne x.com