Festival internazionale degli aquiloni di Roma

Dal 8 al 10 maggio, al Parco degli Acquedotti di Roma si svolgerà il Festival internazionale degli aquiloni. L’evento si terrà nel fine settimana e coinvolgerà appassionati e visitatori di tutte le età. Durante le tre giornate, sarà possibile assistere a dimostrazioni di volo, partecipare a laboratori e ammirare le diverse tipologie di aquiloni provenienti da vari paesi. L’ingresso è aperto al pubblico senza prenotazione.

Al Parco degli Acquedotti, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, torna il “Festival internazionale degli aquiloni”. In programma attività di volo e gare di aquiloni, ma anche esposizioni, stand culturali e gastronomici cinesi, conferenze, laboratori e dimostrazioni.“Il Festival rappresenta in.🔗 Leggi su Romatoday.it

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