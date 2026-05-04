A Bibione Pineda si sta preparando un evento dedicato al festival degli aquiloni, che vedrà la partecipazione di trenta esperti provenienti da diverse regioni. Durante la manifestazione, saranno presenti atleti del team Italia, pronti a esibirsi in voli spettacolari nell’arena allestita per l’occasione. L’evento si svolge in un’atmosfera di festa, con gli aquiloni giganti che prenderanno il cielo sopra la località balneare.

? Cosa scoprirai Come faranno gli aquiloni giganti a dominare il cielo di Bibione?. Chi sono gli atleti del team Italia che voleranno in arena?. Cosa impareranno i bambini nei laboratori gratuiti di costruzione manuale?. Perché questo evento cambierà l'offerta turistica della costa veneta?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 15:00 inaugurazione ufficiale presso il Chiosco Blu di Bibione Pineda.. Due arenee separate ospiteranno aquiloni giganti da 500 metri quadri e acrobati professionisti.. Laboratori gratuiti di costruzione manuale per famiglie previsti dal pomeriggio di sabato 9 maggio.. Presenza di atleti del team Italia medaglia mondiale a Berck per dimostrazioni tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bibione Pineda: arrivano 30 esperti per il festival degli aquiloni

Notizie correlate

Aquiloni nel Vento a Bibione Pineda il 9 e 10 maggioDue grandi arene allestite, oltre 30 aquilonisti invitati, laboratori gratuiti di aquiloni, installazioni di meravigliosi pupazzi gonfiabili e il...

Sul lago vola la fantasia. A Castiglione è tornato il festival degli aquiloniCon il "vento a favore" il cielo sopra il Trasimeno è tornato a riempirsi di forme e colori.