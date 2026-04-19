Festival internazionale degli aquiloni lo straordinario spettacolo sui cieli di Berck-sur-Mer

A Berck-sur-Mer, sulla costa atlantica in Francia, si svolge il 39° Festival internazionale degli aquiloni, offrendo uno spettacolo di colori e forme nel cielo. L’evento coinvolge appassionati e professionisti provenienti da diversi paesi, che presentano le loro creazioni nel corso della manifestazione. Durante il festival, vengono organizzate varie esibizioni e dimostrazioni di volo, attirando numerosi visitatori e appassionati di questa forma di arte aerea.

A Berck-sur-Mer, sulla costa atlantica francese, va in scena il 39° Festival internazionale degli aquiloni. In programma dal 18 al 26 aprile, a questo evento sono attesi centinaia di partecipanti da tutto il mondo e migliaia di visitatori dopo gli 800.000 registrati nel 2022. Gli spettatori potranno inoltre assistere alla World Kite Cup. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Festival internazionale degli aquiloni, lo straordinario spettacolo sui cieli di Berck-sur-Mer Notizie correlate Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomareVIAREGGIO (LUCCA) – Il quarto Corso Mascherato del Carnevale accende oggi, domenica 15 febbraio 2026, il Lungomare di Viareggio. Marcegaglia, assegnato a Danieli il contratto per il sito di fos-sur-merMarcegaglia e Danieli "annunciano congiuntamente la firma di un accordo relativo alla realizzazione di un investimento strategico per un impianto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festival internazionale dell’Aquilone a Margherita di Savoia; Festival internazionale dell’Aquilone: seconda edizione del concorso fotografico (Margherita di Savoia, Bt); Rinviato il Festival degli Aquiloni di Valencia 2026 per maltempo; Cervia: Artevento, torna il festival degli aquiloni. Festival internazionale degli aquiloni, lo straordinario spettacolo sui cieli di Berck-sur-Mer(LaPresse) A Berck-sur-Mer, sulla costa atlantica francese, va in scena il 39° Festival internazionale degli aquiloni. In programma dal 18 al ... stream24.ilsole24ore.com Jesolo, torna la magia del Festival degli aquiloniUn evento ormai tradizionale, e di richiamo internazionale, che fa fare il pienone negli alberghi della località balneare ... rainews.it Strategia, talento e competizione: iscrizioni aperte per l'11° Festival Internazionale di Scacchi - facebook.com facebook