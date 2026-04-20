Bianco Tanagro | ad Auletta torna il Festival del Carciofo Bianco

Ad Auletta è tornato il Festival del Carciofo Bianco, un evento che si svolge in sette giorni e si divide in due fine settimana. Durante questa settimana si tengono numerosi appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, contest e show cooking. L’evento prevede anche un menù con decine di piatti a base di carciofo bianco, coinvolgendo diversi attori e attività del territorio.

7 giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, contest e show cooking, un menù con decine di piatti. Bianco Tanagro è pronto ad accogliere i visitatori della XIV edizione del festival.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Bianco Tanagro 2026, ad Auletta torna la festa del carciofo bianco: due weekend tra gusto, spettacoli e tradizioneTorna uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano: la XIV edizione di Bianco Tanagro, la manifestazione dedicata al... XIV Bianco Tanagro: due week-end tra percorsi degustativi, arte, eventi e spettacoliTempo di lettura: 4 minutiTorna l’atteso appuntamento con il carciofo bianco della Valle del Tanagro, accompagnato da un ricco mercatino di tipici,... Una raccolta di contenuti Si parla di: Sagre e Feste in Campania da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026. Bianco Tanagro ad Auletta: il festival del carciofo bianco torna in grande stile7 giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, ... napolivillage.com Bianco Tanagro: ad Auletta torna il Festival del Carciofo Bianco7 giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, contest e show cooking, un menù con decine di ... salernotoday.it