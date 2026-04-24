In Piazza Roma arriva Rigenera il Festival del Benessere e della Natura

Da modenatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato al benessere, alla natura e alla consapevolezza. Sabato 25 e domenica 26 aprile,Piazza Roma ospiterà "Rigenera – Festival Benessere, Natura & Olistico", un evento a ingresso libero pensato come momento di incontro, scoperta e condivisione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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