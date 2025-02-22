Napoli-Inter ufficializzati data e orario del match scudetto

La Lega Calcio Serie A ha comunicato che il match tra Napoli e Inter si giocherà allo stadio Maradona e si svolgerà in una data e orario ufficiali. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e si svolgerà in una giornata stabilita, con un orario preciso. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e coinvolge due delle squadre più in forma del campionato.

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato data e orario della super sfida Napoli-Inter che si disputerà allo stadio Maradona. Napoli vs Inter, sfida valida per la 27a giornata di campionato, si giocherà allo Stadio Maradona alle ore 18:00 di Sabato 1 marzo 2025. Prosegue, dunque, la vendita dei tagliandi. A partire dalle 12:00 di lunedì 24 febbraio 2025, sarà possibile acquistare i pochi tagliandi rimasti anche nei punti vendita ufficiali. I titoli acquistati nei punti vendita saranno emessi in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card). “In nessun caso – si legge sul sito ufficiale del club azzurro – sarà consentito il cambio utilizzatore.🔗 Leggi su 2anews.it

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