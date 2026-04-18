Scudetto Inter fissata la data del possibile trionfo | ecco quando può diventare matematico

È stata annunciata la data in cui l'Inter potrebbe ufficialmente conquistare il suo 21º scudetto. La squadra ha ancora alcune partite da disputare e, in base ai risultati, potrebbe ottenere la matematica certezza del titolo in un determinato giorno. La corsa al campionato si avvia verso la fase finale, con i nerazzurri pronti a puntare alla vittoria definitiva.

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