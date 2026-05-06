Festa per le nuove lauree in Fisioterapia e Infermieristica | proclamati 19 nuovi professionisti

Da brindisireport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle giornate del 5 e 6 maggio, il Polo Universitario Vittorio Valerio dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi ha tenuto le cerimonie di laurea per i corsi di Fisioterapia e Infermieristica, durante le quali sono stati proclamati 19 nuovi professionisti nel settore sanitario. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e familiari, con un momento di celebrazione per il raggiungimento di questo importante traguardo.

BRINDISI - Il Polo Universitario Vittorio Valerio dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi ha ospitato, nelle giornate del 5 e 6 maggio, le sessioni di laurea dei corsi in Fisioterapia e Infermieristica. Un momento di grande festa, emozione e orgoglio istituzionale che ha visto proclamare 19 nuovi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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