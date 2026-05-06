Festa per le nuove lauree in Fisioterapia e Infermieristica | proclamati 19 nuovi professionisti

Nelle giornate del 5 e 6 maggio, il Polo Universitario Vittorio Valerio dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi ha tenuto le cerimonie di laurea per i corsi di Fisioterapia e Infermieristica, durante le quali sono stati proclamati 19 nuovi professionisti nel settore sanitario. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e familiari, con un momento di celebrazione per il raggiungimento di questo importante traguardo.

BRINDISI - Il Polo Universitario Vittorio Valerio dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi ha ospitato, nelle giornate del 5 e 6 maggio, le sessioni di laurea dei corsi in Fisioterapia e Infermieristica. Un momento di grande festa, emozione e orgoglio istituzionale che ha visto proclamare 19 nuovi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Il corso di laurea in infermieristica ha formato 39 nuovi professionistiC’è un momento, alla fine di un percorso lungo e intenso, in cui la fatica lascia spazio all’orgoglio: è l’istante in cui si pronuncia il proprio... Sanità, dal Polo didattico di Livorno alla laurea in Infermieristica: chi sono i 12 nuovi professionistiUn percorso formativo triennale al Polo didattico dell'ospedale di Livorno organizzato dall'Università di Pisa, la discussione della tesi nelle aule... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa di benvenuto per i nuovi nati; Erice celebra la Festa della Primavera al nido comunale Laura Bassi. Scoperta la nuova insegna della struttura; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Mo.Ca: Festa dell'Europa - BresciaToday. La festa per il parco Cabassina. Nuove aree gioco e per lo sport: Luogo di rinascita e speranzaCon una grande festa dedicata ai bambini, è stato inaugurato, dopo mesi di intenso lavoro, il parco Cabassina di Corsico: nuove aree sportive, giochi per i piccoli e per i giovani, nuovi arredi, aree ... ilgiorno.it Preparatevi alla Festa della Mamma con le nuove ricche offerte del Huawei StoreSul Huawei Store sono arrivate le tante offerte della Festa della Mamma 2026: scopriamo insieme gli sconti migliori! tuttoandroid.net Questa torta semifreddo è davvero pazzesca da realizzare come dessert della festa della mamma TORTA SENZA COTTURA CON MOUSSE AL CIOCCOLATO E MOUSSE ALLA VANIGLIA prendete carta e penna e segnatevi gli ingredienti QUI RICE - facebook.com facebook #ultimora Festa scudetto: pullman dell'Inter sarà guidato da Rocchi lercio.it/festa-scudetto… x.com