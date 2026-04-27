Sanità dal Polo didattico di Livorno alla laurea in Infermieristica | chi sono i 12 nuovi professionisti

Dodici nuovi professionisti si preparano a entrare nel sistema sanitario dopo aver completato un percorso formativo triennale presso il Polo didattico dell'ospedale di Livorno, organizzato dall'Università di Pisa. Il percorso ha incluso anche la discussione delle tesi nelle aule di Cisanello. Ora, i diplomati sono pronti a svolgere la loro attività come infermieri, completando così il ciclo di studi avviato tre anni fa.

Un percorso formativo triennale al Polo didattico dell'ospedale di Livorno organizzato dall'Università di Pisa, la discussione della tesi nelle aule di Cisanello e, adesso, la possibilità di entrare a far parte del sistema sanitario. Sono dodici i nuovi laureati in Infermieristica che hanno.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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