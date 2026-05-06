Festa per Cesare Giove | un secolo di vita per il veterano della polizia stradale

A Lecce si è celebrato il compleanno di Cesare Giove, veterano della polizia stradale, che ha raggiunto il secolo di vita. La ricorrenza si è svolta con un omaggio da parte del questore e della questura locale, che hanno reso onore a un membro della forza di polizia che ha dedicato molti anni al servizio. La festa ha coinvolto anche colleghi e amici, che hanno partecipato per ricordare la lunga carriera di Giove.

LECCE – Festa grande per Cesare Giove, veterano della divisa e in particolare della polizia stradale: ha compiuto, infatti, cento anni lo scorso 2 maggio, ricevendo l’omaggio del questore, Giampiero Lionetti, e dell’intera questura di Lecce.?Giove ha dedicato gran parte della sua esistenza al.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Maserada, un secolo di vita: festa per Norma tra famiglia e tradizioni? Cosa sapere Norma Martini festeggia i 100 anni alla Residenza Tre Carpini di Maserada sul Piave. Loreto, festa per Aldemira: un secolo di vita tra fede e tradizione? Cosa scoprirai Come ha fatto a sopravvivere ai bombardamenti sul ponte dell'Esino? Cosa barattava la sarta con gli agricoltori della zona? Chi ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Festa per Cesare Giove: un secolo di vita per il veterano della polizia stradaleIncontro a sorpresa per i cent’anni dell’ex agente, per anni operativo a Maglie, alla presenza del questore Lionetti, tra aneddoti e omaggi ... lecceprima.it Cento anni 'in divisa', la Polizia di Lecce gli organizza una festa a sorpresaLa Polizia di Stato di Lecce ha organizzato una festa a sorpresa per festeggiare i cento anni in divisa di Cesare Giove, poliziotto in pensione che dopo aver girato l'Italia ha concluso la sua carrier ... ansa.it