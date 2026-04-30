Maserada un secolo di vita | festa per Norma tra famiglia e tradizioni

A Maserada sul Piave, Norma Martini ha compiuto 100 anni e ha festeggiato nella Residenza Tre Carpini insieme alla famiglia e ai discendenti. Il sindaco ha partecipato alla cerimonia, che ha visto la presenza di molti familiari e amici. La celebrazione ha rappresentato un momento speciale per la comunità locale, che ha condiviso l’occasione con Norma e i suoi cari.

? Cosa sapere Norma Martini festeggia i 100 anni alla Residenza Tre Carpini di Maserada sul Piave.. Il Sindaco ha partecipato alla celebrazione insieme alla famiglia e ai numerosi discendenti.. La Residenza Tre Carpini di Maserada sul Piave ha ospitato il centesimo compleanno di Norma Martini, una celebrazione che ha riunito familiari, operatori e il Sindaco per onorare un secolo di storia vissuta tra Santa Maria del Rovere e le tradizioni locali. Il traguardo dei 100 anni della signora Martini è stato segnato da un incontro alla struttura del gruppo emeis Italia, dove la festeggiata risiede attualmente. L’evento ha la partecipazione diretta del primo cittadino di Maserada sul Piave, giunto in loco per consegnare personalmente i saluti dell’amministrazione comunale e di tutta la collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maserada, un secolo di vita: festa per Norma tra famiglia e tradizioni Notizie correlate Comiso festeggia Giuseppina Campo: un secolo di vita tra storia, resilienza e tradizioni siciliane.Giuseppina Campo ha compiuto cento anni, un traguardo straordinario celebrato oggi nella sua Comiso, in Sicilia, con una toccante cerimonia nella... Festa del Papà: origini e tradizioni di una ricorrenza che sa di famigliaLa Festa del Papà, celebrata in Italia il 19 marzo, rappresenta una delle ricorrenze più sentite della tradizione familiare e religiosa. Altri aggiornamenti Si parla di: Cento candeline per Norma Martini: festa alla Residenza Tre Carpini di Maserada sul Piave; Maserada, nonna Norma spegne 100 candeline.