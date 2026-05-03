A Loreto si è celebrato il centenario di vita di Aldemira con una festa dedicata, tra momenti di fede e tradizione locale. La cerimonia ha richiamato numerosi abitanti, interessati a ricordare il lungo percorso della festeggiata. Tra gli episodi ricordati, si è parlato di come abbia affrontato i bombardamenti sul ponte dell'Esino e delle scambi commerciali tra la sarta e gli agricoltori della zona.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a sopravvivere ai bombardamenti sul ponte dell'Esino?. Cosa barattava la sarta con gli agricoltori della zona?. Chi ha partecipato al festeggiamento per la centenaria di Loreto?. Perché la sua storia rappresenta un simbolo per il territorio?.? In Breve Partecipazione di Moreno Pieroni, Nazzareno Pighetti e dell'arcivescovo Fabio Dal Cin.. La festeggiata ha vissuto i bombardamenti sul ponte dell'Esino durante la guerra.. Lavoro presso la fabbrica Filipponi di Villanova e mestiere di sarta.. Celebrazione privata con la figlia Laura Carrera, la nipote Beatrice e Sophie.. Aldemira Suardi ha tagliato il traguardo del centesimo anno di vita giovedì scorso nella struttura Oasi Ave Maria di Loreto, circondata dall’affetto di una comunità che le deve molto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loreto, festa per Aldemira: un secolo di vita tra fede e tradizione

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