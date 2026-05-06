Festa di strada in via Marconi

Venerdì 8 maggio, tra le 16 e le 18, in via Marconi si terrà una festa di strada nel tratto tra via Pascoli e via Cassino. Durante l’evento, il tratto di strada sarà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione. La festa è organizzata per quell’intervallo di tempo e si svolgerà all’aperto, coinvolgendo la zona interessata.

Venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 18, si svolgerà una festa di strada in via Marconi, nel tratto compreso tra via Pascoli e via Cassino, che per l’occasione verrà chiuso al traffico. Lo scopo è quello di sperimentare gli effetti che avrà il progetto del Comune, i cui lavori verranno fatti entro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it IL CINEMA MARCONI 2025 Notizie correlate Restyling di via Marconi. Fognature e asfalto ultimati per altri 340 metri di stradaPasso in avanti nell’opera di restyling di via Marconi, dove sono terminati i lavori del secondo lotto che come il primo hanno riguardato la... Leggi anche: Terni, festa grande per gli studenti della Marconi: raggiunte le finali nazionali di baskin. Tutti i protagonisti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Festa della Liberazione 2026; Piccoli passi che fanno strada...scolastica!; Via libera! La strada si ferma, la festa comincia, la manifestazione in via del Commissario il 17 maggio 2026. Torna la festa di via Borgo Palazzo con gli artisti di stradaDomenica 21 settembre, dalle 10 alle 19, via Borgo Palazzo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione della Festa del Borgo, una delle manifestazioni più attese del ... ecodibergamo.it Il festival del cibo di strada si ferma: Tornerà ancora più forte nel 2027I promotori Confesercenti e Slow Food: Riprende la cadenza biennale, va adattato ai nuovi tempi ... msn.com In occasione della Festa della Mamma, Good Samaritan ODV organizza un’iniziativa speciale aperta a tutti: uno shooting fotografico gratuito dedicato a mamme, figli e nonne, in programma sabato 9 a partire dalle ore 14.30. Un’opportunità per vivere un - facebook.com facebook