Festa di San Giustino | triduo di preparazione sante messe e processione

Si avvicinano le celebrazioni in onore di San Giustino, patrono della città di Chieti. L’arcidiocesi di Chieti Vasto ha annunciato il programma degli eventi, che comprende un triduo di preparazione, diverse messe e una processione. Questi appuntamenti religiosi si svolgeranno nei giorni precedenti e durante la festa, coinvolgendo la comunità locale in diverse funzioni e incontri religiosi.

Si avvicinano le festività in onore di San Giustino, patrono della città di Chieti e, come ogni anno, l’arcidiocesi di Chieti Vasto ha comunicato i vari appuntamenti religiosi che accompagneranno questa ricorrenza. Quella del 2026 sarà l’ultima festività del patrono presieduta dall’arcivescovo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

Madonna di San Luca 2026, il programma delle celebrazioni: processione, messe e orariBologna, 6 maggio 2026 - Sabato 9 maggio scende la Madonna di San Luca e per una settimana la città sarà la sua dimora.

Visita iconografica a San Giustino in occasione della festa patronaleIn occasione della festa di San Giustino, l’associazione ArteMind, presieduta dalla professoressa Angela Rossi, e l’associazione OltreMuseo, in...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: San Giustino, storia e immagini del patrono: visita guidata in Cattedrale a Chieti; Visita alle iconografie di San Giustino; L’agenda del weekend: gli appuntamenti in vallata (1º-3 maggio); Le celebrazioni per la chiusura del Centenario di Nostra Signora delle Divine Vocazioni.

Pianura in festa ha ricordato il suo parroco-santo San Giustino Maria RussolilloPianura ha celebrato San Giustino Maria Russolillo, il parroco santo del quartiere napoletano, che è stato l'apostolo delle vocazioni. Migliaia di fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte ... napoli.repubblica.it

Altotevere sogna, Belluno battuta 3-2Una battaglia lunga oltre due ore e mezza, combattuta punto su punto, e alla fine la festa del palasport di San Giustino. La ErmGroup Altotevere piega Belluno 3-2 e conquista una vittoria storica, la ... teletruria.it

Festa di San Sebastiano 2026. Melilli (SR). Buon pomeriggio - facebook.com facebook